В Башкирии следователи проводят проверку по факту смерти 12-летнего школьника Фото: Андрей Старостин В Башкирии следователи проводят проверку по факту смерти 12-летнего школьника Фото: Андрей Старостин

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В полицию днем 30 апреля из детской больницы Салавата сообщили о поступлении 12-летнего подростка без признаков жизни. Тело было обнаружено в городском парке, расположенном на бульваре Космонавтов. Республиканский Следственный комитет организовал доследственную проверку.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — прокомментировали в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.