Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.95 ↓

EUR 62.15 ↓

3 мая Среда

Уфа   °

В Башкирии следователи проводят проверку по факту смерти 12-летнего школьника

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии следователи проводят проверку по факту смерти 12-летнего школьника Фото: Андрей Старостин

В Башкирии следователи проводят проверку по факту смерти 12-летнего школьника Фото: Андрей Старостин

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В полицию днем 30 апреля из детской больницы Салавата сообщили о поступлении 12-летнего подростка без признаков жизни. Тело было обнаружено в городском парке, расположенном на бульваре Космонавтов. Республиканский Следственный комитет организовал доследственную проверку.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — прокомментировали в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.

Теги: СКР по РБ
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть