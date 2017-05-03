В Уфе на реке Белой пожарные предотвратили столкновение теплохода с жилыми домами Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ В Уфе на реке Белой пожарные предотвратили столкновение теплохода с жилыми домами Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На реке Белой 3 мая уфимские пожарные предотвратили серьезную ситуацию, едва не ставшую происшествием на воде. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по РБ, личный состав пожарно-спасательной части №9 с самого утра дежурил в поселке Козарез на катере.

Внезапно на теплоходе, который принадлежит городской Службе речных переправ, возникли неполадки. Судно сильным течением несло в направлении жилых домов. Экипаж стал подавать сигналы и просить о помощи.

Заместитель командира пожарного катера Денис Левшенков принял решение догнать дрейфующее судно. Через пять минут судно уже подало швартовый, и катер взял на буксир теплоход. Когда судно было отбуксировано на безопасное расстояние от берега, экипаж теплохода с пассажиром были переведены на пожарный катер.

Операция по спасению завершилась благополучно — теплоход отбуксировали, а людей доставили на берег, сообщили в ведомстве.

«Река в период половодья непредсказуема, у нее очень сильное течение», — отметил Денис Левшенков.

Заместитель командира корабля пояснил, что теплоход могло унести вниз по течению и аварийная ситуация была бы неизбежна.