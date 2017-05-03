Поисковым отрядам Башкирии в этом году выделят больше средств Фото: Поисковое движение России Поисковым отрядам Башкирии в этом году выделят больше средств Фото: Поисковое движение России

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Поисковым отрядам Башкортостана в этом году увеличена финансовая поддержка от государства. На очередном заседании Президиума Правительства РБ был рассмотрен порядок предоставления субсидий из бюджета республики социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим работы по поиску погибших и пропавших без вести военнослужащих Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.

Если в прошлом году региональному поисковому движению была оказана поддержка в объеме 1,3 млн рублей, то в 2017 году будет 1,5 млн рублей, сообщается на сайте Правительства.

По словам заместителя министра молодежной политики и спорта РБ Руслана Хабибова, в республике действуют 43 поисковых отряда. Ежегодно более 300 молодых поисковиков участвуют в экспедициях. В прошлом году ими были обнаружены останки более 200 красноармейцев, найдены более 100 родственников погибших.