В Башкирии пожарные ликвидировали открытое горение шести жилых домов - видео Фото: оперативная съемка ГУ МЧС России по РБ | Видео: оперативная съемка ГУ МЧС России по РБ В Башкирии пожарные ликвидировали открытое горение шести жилых домов - видео Фото: оперативная съемка ГУ МЧС России по РБ | Видео: оперативная съемка ГУ МЧС России по РБ

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Дуванском районе Башкортостана пожарные ликвидировали открытое горение бревенчатых домов в 14.33. Как сообщалось ранее, информация о возгорании шести жилых домов по улице Октябрьской в селе Сальёвка поступила на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы 3 мая в 12.35.

В этих домах проживали 18 человек, в том числе четыре ребенка. По информации республиканского МЧС, никто не пострадал. Причина возгорания и сумма материального ущерба устанавливаются.

В распоряжении агентства «Башинформ» оказалась оперативная съемка пожара, сделанная ГУ МЧС России по РБ.