Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.95 ↓

EUR 62.15 ↓

3 мая Среда

Уфа   °

В Башкирии пожарные ликвидировали открытое горение шести жилых домов - видео

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии пожарные ликвидировали открытое горение шести жилых домов - видео Фото: оперативная съемка ГУ МЧС России по РБ | Видео: оперативная съемка ГУ МЧС России по РБ

В Башкирии пожарные ликвидировали открытое горение шести жилых домов - видео Фото: оперативная съемка ГУ МЧС России по РБ | Видео: оперативная съемка ГУ МЧС России по РБ

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Дуванском районе Башкортостана пожарные ликвидировали открытое горение бревенчатых домов в 14.33. Как сообщалось ранее, информация о возгорании шести жилых домов по улице Октябрьской в селе Сальёвка поступила на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы 3 мая в 12.35.

В этих домах проживали 18 человек, в том числе четыре ребенка. По информации республиканского МЧС, никто не пострадал. Причина возгорания и сумма материального ущерба устанавливаются.

В распоряжении агентства «Башинформ» оказалась оперативная съемка пожара, сделанная ГУ МЧС России по РБ.

Теги: МЧС,пожар
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть