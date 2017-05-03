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3 мая Среда

Уфа   °

В Башкирии заметно возросли темпы посевных работ

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане заметно возросли темпы посевных работ. За минувшие сутки засеяно 54 тысячи гектаров пашни, констатировали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РБ.

В настоящее время посевная кампания проводится в 48 районах республики. На сегодняшний день яровой сев проведен на площади 107 тысяч гектаров, что составляет пять процентов от плана. Из них большая часть, 83 тысячи гектаров, приходится на зерновые и зернобобовые культуры.

Самые высокие темпы по общему яровому севу на данный момент отмечаются в Дюртюлинском, Баймакском, Бурзянском, Альшеевском, Кигинском и Шаранском районах.

Теги: сельское хозяйство,посевная кампания
 
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