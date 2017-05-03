Юные шахматисты Башкирии вернулись с первенства России с медалями Фото: Дмитрий Слезин Юные шахматисты Башкирии вернулись с первенства России с медалями Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Почти 2,5 тысячи лучших молодых шахматистов России участвовали в первенстве страны среди юношей и девушек, которое прошло недалеко от Сочи, в поселке Лоо. Команду Башкортостана представлял 21 спортсмен.

В быстрых шахматах удачнее других выступили уфимка Юлия Григорьева, которая среди девушек до 17 лет завоевала «бронзовую» медаль, и Артур Гайфуллин из Октябрьского, добывший «серебро» в турнире юношей до 17 лет.

В десятке сильнейших молодых игроков страны оказались по итогам «быстрого» первенства уфимцы Тигран Мухутдинов (седьмое место среди юношей до 15 лет) и Динар Абелгузин (10 место среди юношей до 19 лет). У девушек можно отметить Камилу Байбурину из Чишмов, занявшую 12-место в очень сильном по составу соревновании девушек до 15 лет.

В классических шахматах достижения талантливых молодых шахматистов Башкирии были скромнее. В высшей лиге можно отметить шестое место Тиграна Мухутдинова и 10-е — Артура Гайфулина из Октябрьского. В первой лиге «бронзу» среди юношей до 15 лет завоевал уфимец Гор Асатрян. В двадцатке лучших оказались уфимка Ралина Риянова (11 место среди девочек до 11 лет) и представитель города Салавата — Урал Хасанов (14 место у юношей до 13 лет).

«Нам впервые удалось собрать под флагом республики такую большую группу молодых талантливых игроков. Серьезную поддержку мы получили от Министерства молодежной политики и спорта РБ. О системности в работе федерации говорит тот факт, что шахматисты из республики играли практически во всех пяти возрастных категориях у юношей и девушек, сражались как в высшей лиге, так и в первой. Мальчишки и девчонки получили бесценный игровой опыт, который поможет им прогрессировать в будущем», — считает президент Федерации шахмат РБ Филюс Ишбулатов.