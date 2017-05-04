В Уфе простятся с ветераном Великой Отечественной войны Джавидом Кузеевым Фото: скриншот ГТРК "Башкортостан" В Уфе простятся с ветераном Великой Отечественной войны Джавидом Кузеевым Фото: скриншот ГТРК "Башкортостан"

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Сегодня, 4 мая, в 12.00 в Уфе, по адресу: ул. К. Маркса, 30, во дворе дома состоится прощание с ветераном Великой Отечественной войны Джавидом Кузеевым.

До своего 97-летия он не дожил всего лишь две недели и ровно одну неделю — до празднования дня Великой Победы.

Джавид Гумерович Кузеев родился 15 мая 1920 года в деревне Аминево Чишминского района. После обучения в двух артиллерийских военных училищах в Томске и Ростове-на-Дону, летом 1941 года был направлен в Белоруссию на 1-й Белорусский фронт под командованием маршала Георгия Жукова. Воевал в составе 86-го стрелкового полка. Прошел атаки, разведку, пока его дивизия не оказалась в окружении. После побега из немецкого плена вновь отправился в бой и дошел до Берлина. Войну заканчивал, командуя дивизией в составе 1-го Белорусского фронта

Джавид Гумерович был демобилизован в 1946 году, после госпиталя, по ранению. Окончил педагогический институт имени Тимирязева, работал на предприятии. Переехав в Москву, окончил финансово-экономический институт. Вернувшись в Уфу, стал членом Правительства республики, руководителем управления весов и метрологии, начальником отдела в объединении «Башавтотранс».

В мирное время Джавид Кузеев был награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд», имел две Почетные грамоты Президиума Верховного Совета БАССР, удостоверение «Отличник ценообразования», награждался памятной медалью «Патриот России». Как участник Великой Отечественной войны имел боевые ордена, медали — «За взятие Берлина», «За победу над фашистской Германией», «За освобождение Киева», «За освобождение Белоруссии».

До последних дней являлся членом старейшин Комитета ветеранов войны, военной службы Республики Башкортостан.

Джавид Кузеев — брат знаменитого этнографа, доктора исторических наук, профессора, академика АН РБ, Почетного жителя Уфы Раиля Кузеева, а также Рустема Кузеева — почетного академика, заслуженного деятеля науки РБ, участника Великой Отечественной войны.