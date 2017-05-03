На поддержку сельхозкооперативов в Башкирии направят 30 млн рублей Фото: Олег Яровиков На поддержку сельхозкооперативов в Башкирии направят 30 млн рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В 2017 году на поддержку сельскохозяйственных производственных кооперативов будет выделено около 30 миллионов рублей. Эти цифры были озвучены на заседании Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Госсобрания Республики Башкортостан.

Выступая перед депутатами Госсобрания, заместитель министра сельского хозяйства республики Ляля Давлетбаева рассказала, что грантовая программа развития материально-технической базы кооперативов действует в регионе с 2015 года. За это время помощью государства воспользовались шесть кооперативов, общая сумма грантовой поддержки составила более 31 млн рублей. Всего в настоящее время в регионе зарегистрировано 49 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Реально работают 32 из них: 18 снабженческо-сбытовых, шесть перерабатывающих и восемь кредитных.

«Сельскохозяйственные кооперативы сегодня могут получать все виды поддержки как сельхозтоваропроизводители, но, к сожалению, ажиотажа со стороны сельхозкооперативов нет, — говорит Ляля Давлетбаева. — Поэтому мы сейчас работаем над оказанием консультационно-методической помощи желающим заняться потребительской кооперацией».

Большая роль в оказании методической помощи начинающим кооператорам отводится Центру сельскохозяйственного консультирования и Союзу сельхозтоваропроизводителей. По словам замминистра, сегодня в Центре сельхозконсультирования идет работа по созданию проектного офиса, который должен стать «информационно-методическим проводником реализации проекта».