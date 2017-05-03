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3 мая Среда

Уфа   °

В Уфе опубликованы результаты мониторинга питьевой водопроводной воды

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Предприятие «Уфаводоканал» представило новые данные по качеству питьевой водопроводной воды в башкирской столице.

Согласно результатам эксплуатационного мониторинга водопроводной воды на 2 мая, все показатели соответствуют утвержденным нормативам.

Как сообщало агентство «Башинформ», в начале апреля администрация Уфы поручила предприятию регулярно размещать информацию о качестве питьевой воды на своем официальном сайте.

В таблице указаны результаты эксплуатационного мониторинга питьевой водопроводной воды по содержанию фенола, нефтепродуктов, нитратов, а также показателям мутности, цветности и другим данным. Это позволит наглядно убедиться в соответствии питьевой воды центрального водоснабжения Уфы нормативному качеству.

Результаты эксплуатационного мониторинга питьевой водопроводной воды в Уфе публикуются ежедневно и будут размещаться вплоть до окончания весеннего половодья.

Теги: Уфаводоканал,качество воды
 
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