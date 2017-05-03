В Институте экономики, финансов и бизнеса БашГУ избран новый директор

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Институте экономики, финансов и бизнеса (ИЭФиБ) Башкирского государственного университета избран новый директор. Решениями ученых советов ИЭФиБ и БашГУ, им стал доктор экономических наук Азат Янгиров, до настоящего времени работавший здесь замдиректора по научной работе.

Азат Вазирович Янгиров окончил с отличием экономический факультет БашГУ в 1999 году по специальности «Национальная экономика». В 2002 году закончил очную аспирантуру по кафедре национальной экономики с защитой в Уфимском научном центре Российской академии наук диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. В 2006 году Высшей аттестационной комиссией РФ ему присвоено ученое звание доцента. В 2009 — защитил докторскую диссертацию в Самарском государственном экономическом университете.

В числе наград: дипломы лауреата конкурса на лучшую научную книгу среди преподавателей высших учебных заведений РФ (2006-2007 гг.); дипломы АН РБ за руководство студенческими научными работами, занявшими призовые места на конкурсе студенческих научных работ среди вузов РБ (2007-2008); стипендии (гранты) Ученого совета БашГУ (2009-2011); первое место в конкурсе научных работ среди молодых ученых РБ в секции «Гуманитарные науки» (2011).

Принимал участие в качестве исполнителя в четырех грантах РГНФ (2012-2014, 2016-2017) и двух грантах РФФИ (2013, 2016 гг.), а также НИР в рамках Государственной программы «Стимулирование инновационной деятельности в РБ» в 2015 году. Выступил главным редактором семи коллективных монографий и учебных пособий по проблемам экономического развития регионов Приволжского федерального округа и РБ.

Является членом общественного совета при Министерстве финансов РБ, Консультативного совета по оценке регулирующего воздействия при Министерстве экономического развития РБ, межведомственной рабочей группы по разработке проекта Стратегии социально-экономического развития РБ на период до 2030 года, заместителем председателя Объединенного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

Азат Янгиров — автор более 270 публикаций, в том числе 40 статей в журналах ВАК, 16 монографий, 15 учебных пособий, двух электронных учебников. В центральных издательствах Москвы опубликовано пять учебных пособий. В системе РИНЦ зарегистрировано более 190 публикаций, индекс Хирша составляет 18, сообщает Научно-информационный центр БашГУ.