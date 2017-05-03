На ярмарке вакансий в Уфе молодежи предложат 700 рабочих мест Фото: Олег Яровиков На ярмарке вакансий в Уфе молодежи предложат 700 рабочих мест Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

На предстоящей 4 мая в Уфе ярмарке вакансий для молодежи предложат порядка 700 рабочих мест. О своем участии в молодежной ярмарке заявили около 40 предприятий и организаций из разных сфер деятельности. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в Центре занятости населения Уфы.

В числе предлагаемых вакансий — администратор, бармен, ведущий специалист, водитель, воспитатель детского сада, врач-терапевт, главный специалист, горничная, грузчик, диспетчер, инженер, кондуктор, консультант, курьер, менеджер, медсестра, младший воспитатель, официант, повар, продавец, специалист, судебный пристав, электрик и другие специальности.

Кроме того, посетителям ярмарки будет представлен весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, консультации психолога, компьютерную профориентационную диагностику, а также консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.