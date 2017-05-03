Газета «Истоки»: Об уфимских окоёмах - непрерывных точках опоры

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В восемнадцатом номере газеты «Истоки» Александр Иликаев восклицает: «Разве не сама природа распорядилась сделать Уфу уникальнейшим городом в России?» — и предлагает для Уфы идею кольцевого парка по склонам уфимского полуострова, опорными точками которого станут 14 смотровых площадок, 14 окоёмов на высоких местах с прекрасным видом. Дежнёвская гора, Непейцевская гора, скала Висячий камень, Софроновская гора, возвышенное место в самом конце улицы Карла Маркса над Железнодорожным вокзалом — вот «точки опоры» непрерывного парка над Белой.

Светлана Гафурова пишет об уроке парламентаризма, который провел депутат Госдумы Михаил Бугера в республиканском отделении партии «Единая Россия», где старшеклассники своими острыми вопросами дали все основания полагать, что «поколение NEXT в Уфе растет достаточно зубастым»

Иршат Зианбердин продолжает исследовать историю раннего средневековья и полагает, что современная территория Башкортостана в VII веке входила в состав Хазарского каганата. В подтверждение автор приводит печать, найденную в Иглинском районе на берегу реки Уфа. Текст выполнен письмом кхароштхи и подтверждает существование должности «чубеки» (посол, посланник) в каганате.

Авторы еженедельника сообщают подробности акции «Библионочь» в Нефтекамске, Благовещенске, селе Верхние Татышлы.

Проза в номере представлена рассказом Ларисы Михайловой «Елена Прекрасная», а поэзия — антологией русской поэзии Башкирии, приводятся стихи, опубликованные в газетах в 1918-1925 годах, сообщили в редакции газеты.