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3 мая Среда

Уфа   °

С уфимских клумб было похищено более 60 тысяч цветов

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С уфимских клумб было похищено более 60 тысяч цветов Фото: администрация Уфы

С уфимских клумб было похищено более 60 тысяч цветов Фото: администрация Уфы

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

3 мая городские службы начинают высаживать в грунт цветочную рассаду, сообщили в администрации Уфы. За сезон будет высажено более 1,5 млн растений. В этом году на городских клумбах и газонах будут преобладать контрастные цветовые сочетания, необычные узоры, креативные ландшафтные решения. Между тем, с уфимских клумб прошлым летом было похищено более 60 тысяч цветов. «Просим бережно относиться к городскому хозяйству. Озеленители тяжело трудятся, чтобы столица выглядела красивой и ухоженной», — обратились власти к горожанам.

Теги: цветы,озеленение
 
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