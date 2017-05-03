В Уфе в связи со спортивными мероприятиями в честь Дня Победы перекроют улицы Фото: администрация Уфы В Уфе в связи со спортивными мероприятиями в честь Дня Победы перекроют улицы Фото: администрация Уфы

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе в субботу, 6 мая, состоятся легкоатлетическая эстафета и открытое первенство города по велоспорту на шоссе, посвященные Дню Победы. Как сообщили в мэрии, с 10.00 до 16.00 для транспорта будут перекрыты следующие участки улиц: Тукаева от пересечения с улицей Советской до Карла Маркса; К. Маркса от пересечения с Тукаева до Коммунистической; Коммунистическая от пересечения с К. Маркса до Ленина; Ленина от пересечения с Коммунистической до Пушкина; Пушкина от пересечения с Ленина до Театральной; Театральная от пересечения с Пушкина до 3. Валиди; 3. Валиди от пересечения с Советской до Гоголя.

Общественный транспорт будет объезжать данные участки. Конечная остановка троллейбусного маршрута №2 «Колхозный рынок — Башдрамтеатр» в эти часы установлена на Центральном рынке, с разворотом на кольце.