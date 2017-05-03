Уровень реки Уфы за сутки не изменился

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УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Вода в реках Уфы продолжает прибывать, но темпы значительно замедлились. Так, по данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за сутки Белая в районе Монумента Дружбы выросла на 11 сантиметров и достигла 713 сантиметров. Река Дема возле деревни Бочкарево выросла всего на два сантиметра, сейчас ее уровень составляет 562 сантиметра. Уровень реки Уфы и вовсе не изменился — как и сутки назад, он составляет 671 сантиметр.

Все уровни рек даны относительно нуля гидропоста.

Посмотреть, как выросли уровни рек за последние три недели, можно в разделе «Половодье».

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