УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе 100-летие Октябрьской революции отметят в стиле фолк-джем. Мероприятие в рамках всероссийского проекта Ночь музеев проводит Национальный литературный музей. В Мемориальном доме-музее Мажита Гафури будет организована специальная программа.

Откроется акция театрализованным представлением «Историческая и литературно-культурная панорама г. Уфы в годы революции». Будут организованы викторины, конкурсы стихов и песен на революционную тематику. Состоятся встречи с писателями и поэтами. Гостям будет предложено посмотреть новый полнометражный художественный фильм «Бабич».

Собравшиеся смогут ознакомиться с Мемориальным домом-музеем М. Гафури- для них проведут обзорную экскурсию и выставку-продажу книг, национальных украшений и музыкальных инструментов. Для детей будет работать мастер аквагрима.

Начало мероприятия 20 мая в 18.00 по адресу: ул. Гоголя, 28/1.