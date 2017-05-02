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В Уфе в краже телефона за 33 тысячи рублей обвиняется женщина-майор полиции

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе в краже телефона за 33 тысячи рублей обвиняется женщина-майор полиции Фото: ИА "Башинформ"

В Уфе в краже телефона за 33 тысячи рублей обвиняется женщина-майор полиции Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего майора полиции. 36-летняя женщина – бывший сотрудник одного из подразделений МВД по РБ, обвиняется в краже мобильного телефона.

По версии следствия, днем 23 февраля 2017 года в магазине «ЭкономПромМаг» Орджоникидзевского района Уфы неустановленная женщина с прилавка похитила мобильный телефон продавца стоимостью 33 тысячи рублей. С похищенным злоумышленница скрылась с места совершения преступления, но событие зафиксировала камера видеонаблюдения. На следующий день женщина вновь посетила магазин, продавцы ее опознали и вызвали правоохранителей. Сотрудниками МВД личность женщины была установлена. Ею оказалась майор полиции одного из подразделений МВД по РБ.

«По данному факту руководством МВД по РБ была назначена служебная проверка. По ее результатам сотрудник уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Кроме того, два руководителя привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Теги: кража
 
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