В Башкирии с начала года наблюдается рост смертности от новообразований

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане с начала года демографическая ситуация характеризовалась увеличением смертности и снижением рождаемости. По данным Минздрава РБ, родилось более 12 тысяч детей, умерло порядка 13 тысяч человек.

При этом особое влияние на показатели смертности имеют болезни системы кровообращения. За отчетный период число умерших от этого заболевания снизилось, но наблюдается рост смертности от новообразований. Показатель смертности от внешних причин имеет положительную динамику — умерло на 103 человека меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одним из значимых показателей, где также достигнут положительный результат, является смертность трудоспособного населения — снижение на восемь процентов.

Существенное влияние на демографические показатели оказывает показатель младенческой смертности, который в первом квартале по данным Башстата составил 5,9 промилле, что ниже целевого показателя, уточнили в пресс-службе регионального Минздрава.