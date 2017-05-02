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В Стерлитамаке не осталось подтопленных дворов

ОБЩЕСТВО

В Стерлитамаке не осталось подтопленных дворов Фото: Олег Яровиков

В Стерлитамаке не осталось подтопленных дворов Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Стерлитамаке не осталось подтопленных дворов. По сообщению республиканского МЧС, 1 мая вода еще оставалась на четырех придомовых территориях. Подтопленными они были в течение недели. Пик паводка на Белой в городе пришелся на 25 апреля — 5,06 м. Сейчас уровень реки составляет 3,19 метра (+20 см за последние сутки). Уровень Ашкадара остается прежним — 1,4 метра. Уровень Стерли уменьшился на 7 см и составляет 2,8 метра, по данным стерлитамакской ЕДДС.

Теги: паводок,подтопление
 
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