В Башкирии около 50 человек напишут итоговое сочинение 3 мая Фото: Олег Яровиков В Башкирии около 50 человек напишут итоговое сочинение 3 мая Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В среду, 3 мая, в Башкортостане около 50 человек — учащиеся, повторно допущенные к итоговому сочинению или изложению, напишут творческую работу.

Ее написание является обязательным этапом завершения среднего образования и рассматривается как допуск к государственной итоговой аттестации (ГИА). Результатом работы является «зачет» или «незачет». К сдаче ЕГЭ и государственного выпускного экзамена будут допускаться только выпускники, получившие «зачет».

Для проведения итогового сочинения в выпускных классах были определены пять основных направлений: «Разум и чувство», «Честь и бесчестие», «Победа и поражение», «Опыт и ошибки», «Дружба и вражда».

Итоговое сочинение обучающиеся писали 7 декабря 2016 года, а те, кто получил «незачет», имели возможность исправить результат. Первая пересдача состоялась 1 февраля, вторая пройдет сегодня, 3 мая.