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Уфа   °

В центре Уфы из задымленного дома эвакуировали жильца

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В центре Уфы из задымленного дома эвакуировали жильца Фото: страница ВКонтакте

В центре Уфы из задымленного дома эвакуировали жильца Фото: страница ВКонтакте

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 2 мая из задымленного дома по улице Аксакова эвакуировали жильца. В соцсети появились фотографии с места происшествия. «Сообщение поступило в 15.12, в 15.30 выехали первые подразделения на двух спецмашинах. По прибытии в частном жилом доме было обнаружено сильное задымление, эвакуирован один жилец. Возгорание ликвидировано. Погибших и пострадавших нет», — рассказала агентству «Башинформ» сотрудник «22 отряда ФПС по РБ» Елена Артёмова.

Устанавливаются обстоятельства и причины ЧП.

Чтобы не допускать пожара в жилом помещении или на рабочем месте, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ.

«При обнаружении первых признаков пожара — запаха гари и дыма — следует сообщить в пожарную охрану по телефону «01» или с мобильного «101», а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру «112». До прибытия пожарных подразделений необходимо вывести детей и престарелых в безопасное место, приступать к тушению огня первичными средствами пожаротушения — пожарными кранами, огнетушителями, кошмой, водой, не забывая о личной безопасности», — сказали в ведомстве.

Теги: ЧП,пожар
 
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