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В Уфе выясняются причины гибели рыбы на Солдатском озере

ОБЩЕСТВО

В Уфе выясняются причины гибели рыбы на Солдатском озере Фото: администрация г. Уфы

В Уфе выясняются причины гибели рыбы на Солдатском озере Фото: администрация г. Уфы

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе выясняются причины гибели рыбы на Солдатском озере, расположенном в парке имени И. Якутова. Единичные случаи гибели рыбы были зафиксированы здесь на прошлой неделе. Предполагается, что это могло произойти из-за недостатка кислорода в водоеме, сообщает мэрия. Сейчас профильные специалисты продолжают проводить исследования.

В октябре прошлого года в водоем выпустили 630 кг рыбы — карпа и толстолобика. Рыба должна была препятствовать излишнему зарастанию и заилению водоема, способствовать сохранению экосистемы озера и обеспечению чистоты акватории.

Теги: гибель рыбы
 
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