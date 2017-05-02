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В Госдуме готовится закон об отмене повышающих коэффициентов при оплате коммунальных услуг без счетчика

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Госдуме готовится закон об отмене повышающих коэффициентов при оплате коммунальных услуг без счетчика Фото: Олег Яровиков

В Госдуме готовится закон об отмене повышающих коэффициентов при оплате коммунальных услуг без счетчика Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Госдуме готовится закон об отмене повышающих коэффициентов для расчета коммунальных платежей, узнали «Известия». Комитет по жилищной политике и ЖКХ готовит поправки в закон «Об энергосбережении..», которые предлагают отменить применение коэффициентов при отсутствии счетчиков, а также изменить формулу расчета нормативов на аналоговый. Авторы проекта считают, что применяемый сейчас расчетный метод неточный, а нормы завышены. Аналоговый метод заключается в том, что за основу норматива берется объем потребления такого же жилья со счетчиками.

Сейчас, по данным Минстроя, счетчиками оборудованы 70 процентов жилья. Повышающий коэффициент с 1 июля 2016 года составляет 1,5. На 1 января 2017 года долг по платежам ЖКХ составлял более 1 трлн рублей, из них 40 процентов — задолженность управляющих компаний перед поставщиками ресурсов.

Теги: коммунальные услуги,платежи,ЖКХ,Госдума,счетчики
 
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