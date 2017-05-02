Почему в Башкирии суда пароходства не были подготовлены к навигации Фото: Книжная палата РБ Почему в Башкирии суда пароходства не были подготовлены к навигации Фото: Книжная палата РБ

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Почему в Башкирии суда пароходства не были подготовлены к очередной навигации, а руководители в самый ответственный момент растерялись, выяснила газета «Красная Башкирия» в апреле 1940 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«14 апреля Белая очистилась ото льда, однако приказ об открытии навигации еще не издан», — информировала газета. Из-за того, что не был завершен ремонт судов, бельский пассажирский флот не мог работать по расписанию, а буксирный — по графику. Пока реки полноводны, пароходству необходимо было взять с верховьев Уфимки и Белой десятки тысяч тонн хлеба, 75 тысяч кубометров древесины и 25 тысяч тонн других грузов. Однако, как выяснили корреспонденты, «на «Водопьянове» не закончен ремонт палубы. Работы ведутся бесконтрольно. «Никитину» 14 апреля дан приказ выйти в рейс, а на судне еще не вставлены оконные стекла».

Также в газете уверены, надолго задержатся в затоне пароходы «Слепнев» и «Молоков». Зимой никто не контролировал качество их ремонта. Машины разбросаны, в корпусах водотечка, машинные отделения не обшиты железом. Ни один газоход не был принят в эксплуатацию. «Руководители моторного цеха (мастер Кузнецов, начальник пристани Уфа-II Суманеев) растерялись, — отмечается в публикации. — Они не организуют команды на быстрейшую ликвидацию отставания, люди простаивают, детали к машинам не подготовлены, сборка стоит».

Не открывая официально навигацию, руководители пароходства не обременяли себя ответственностью за порядок в работе флота. «Пассажирские линии не установлены. Пароходы отправляются по мере их погрузки», — сетуют в газете. Сотни пассажиров сутками сидели на вокзале и караулили: пароход мог уйти и через час, и через сутки. Вокзал пристани Уфа-I к обслуживанию пассажиров также не был готов. «Закусить негде, ресторан и буфеты не открыты, киоски не работают, дебаркадер, откуда производится посадка, все еще находится в затоне», — констатировало издание.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.