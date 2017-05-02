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В преддверии Дня Победы ветеранам в Уфе предоставят скидки на бытовые услуги

ОБЩЕСТВО

В преддверии Дня Победы ветеранам в Уфе предоставят скидки на бытовые услуги Фото: Олег Яровиков

В преддверии Дня Победы ветеранам в Уфе предоставят скидки на бытовые услуги Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В преддверии Дня Победы предприятия бытового обслуживания Уфы приготовили для ветеранов специальные предложения. Участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан могут воспользоваться различными скидками на товары в магазинах и льготными ценами на парикмахерские, банно-прачечные услуги, химчистку и ремонт обуви. При себе необходимо иметь соответствующее удостоверение.

Акция продлится до 9 мая. Как сообщает пресс-служба администрации города, в ней принимают участие 140 магазинов «шаговой доступности» и предприниматели, осуществляющие деятельность на территории ТК, ТСК и рынках, около 200 крупных предприятий сетевой торговли, более 130 предприятий бытового обслуживания — всего порядка 500 столичных предприятий. Каждое из них будет выделяться соответствующим праздничным оформлением.

На официальном сайте администрации Уфы можно найти полный список организаций, участвующих в акции.

Теги: День Победы,ветераны
 
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