Спектакль «Навстречу мечте» во время гастролей в Зауралье посмотрели свыше шести тысяч человек

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

С большим успехом прошли гастроли Башкирского драматического театра им. Мажита Гафури по районам Зауралья. В течение 10 дней зрителям был показан спектакль «Хыялға ҡаршы» («Навстречу мечте»). За дни гастролей спектакль по книге Айгиза Баймухаметова (инсценировка Ангизы Ишбулдиной) посмотрели свыше шести тысяч человек.

Актеры Артур Кабиров, Фанис Рахметов, Урал Аминов, Ринат Баймурзин, Айдар Шамсутдинов, Алмаз Юсупов и Мурат Рафиков выступили в Учалах, Сибае, Баймаке, Абзелиловском, Бурзянском, Кугарчинском, Зианчуринском, Хайбуллинском районах. Из-за большого потока зрителей спектакль пришлось играть в день по два раза, билеты были раскуплены заранее.

Актеров Башдрамтеатра тепло встретили жители Хайбуллинского района. Ведь три актера из семи задействованных в спектакле — выходцы из этого района: Фанис Рахметов, Айдар Шамсутдинов и Мурат Рафиков. По многочисленным просьбам зрителей здесь спектакль показали в третий раз. Завершился тур выступлением на 1 мая в ДК села Янгельское Абзелиловского района. Выходцем из этого села является режиссер спектакля Ильсур Казакбаев.

Спектакль Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури «Навстречу мечте» завоевал две специальные премии III Международного фестиваля национальных театров «Алтан Сэргэ». Премии «За обращение к современной национальной прозе и поиск нового театрального языка» и «За лучший актерский ансамбль» были вручены автору произведения Айгизу Баймухаметову и режиссеру-постановщику спектакля Ильсуру Казакбаеву. На Республиканском фестивале «Театральная весна» постановка получила высокую оценку. Титул «Лучшая работа режиссера» достался режиссеру Ильсуру Казакбаеву, в номинации «Лучшее музыкальное оформление» приза удостоен композитор Ильшат Яхин. Также специальный приз Федерации профсоюзов РБ за роль Саши получил актер Ринат Баймурзин.

В 2017 году спектакль «Хыялға ҡаршы» был поставлен Ильсуром Казакбаевым на сцене Бурятского государственного академического театра драмы им. Х. Намсараева.