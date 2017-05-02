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2 мая Вторник

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В Башкирии задержан водитель, насмерть сбивший 53-летнюю женщину

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии задержан водитель, насмерть сбивший 53-летнюю женщину Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

В Башкирии задержан водитель, насмерть сбивший 53-летнюю женщину Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Смертельное ДТП произошло в Кумертау вечером 1 мая. Неизвестный за рулем автомобиля ехал по улице Новозаринской, где сбил женщину, которая шла по обочине. От сильного удара 53-летняя местная жительница скончалась на месте происшествия.

Водитель скрылся с места ДТП, но благодаря оперативным действиям сотрудников Госавтоинспекции был обнаружен через 20 минут. Автомобиль ВАЗ-2110 с видимыми внешними признаками наезда был найден на параллельной улице.

По информации пресс-службы Управления ГИБДД МВД по РБ, водителя задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался 30-летний житель Куюргазинского района. Сейчас подозреваемый проходит медосвидетельствование, а машину осматривают эксперты.

Теги: ДТП
 
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