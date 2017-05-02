Уфимцев напугал пожар на проспекте Октября Фото: скриншот видео из группы «БашДТП» Уфимцев напугал пожар на проспекте Октября Фото: скриншот видео из группы «БашДТП»

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфимцев 2 мая напугал пожар на проспекте Октября, недалеко от остановки «Театр кукол». Очевидцы опубликовали в группе «БашДТП» «ВКонтакте» фотографии и видео с места происшествия.

«Пожарные выезжали на тушение строительного мусора. На данный момент всё потушено. На месте еще остается подразделение седьмой части. Погибших и пострадавших нет», — прокомментировала агентству «Башинформ» инцидент сотрудник «22 отряда ФПС по РБ» Елена Артёмова.