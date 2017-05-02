В Уфе начались работы по завершению отопительного сезона Фото: Олег Яровиков В Уфе начались работы по завершению отопительного сезона Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Вопреки ранее составленным прогнозам, температура воздуха в Уфе оказалась более теплой, и поэтому в администрации города принято решение начать работы по завершению отопительного сезона со 2 мая.

Подача отопления будет прекращена, если такая заявка поступит от жителей, управляющей компании, руководителей муниципальных предприятий и государственных учреждений. Кроме того, мэрия Уфы уже поручила проработать вопрос отключения тепла в детских садах и школах с учетом теплопроводности того или иного здания.

Сам процесс остановки подачи тепла, так же, как и в случае подключения, занимает несколько дней, так как системы отопления инерционны.

В администрации Уфы напомнили, что жильцы многоквартирных домов могут не дожидаться массового отключения тепла по городу, а ограничить подачу отопления конкретно в свой дом. Всё, что для этого нужно — провести общедомовое собрание, принять соответствующее решение и передать его в управляющую компанию.