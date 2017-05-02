Назначен глава администрации Стерлитамакского района

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Рустам Багаутдинов назначен на должность главы администрации Стерлитамакского района по контракту. Решение принято на заседании депутатов районного Совета. Это уже второй срок полномочий Рустама Багаутдинова.

Должность главы муниципалитета стала вакантной 31 марта 2017 года в связи с истечением срока контракта с руководителем района. На пост руководителя района претендовали заместители главы администрации: по вопросам жизнеобеспечения Азамат Азылгареев, по экономике и инвестициям Ольга Мартынова и исполняющий обязанности главы муниципалитета Рустам Багаутдинов. Члены экспертной комиссии Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан» подтвердили уровень знаний всех кандидатов.