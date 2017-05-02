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В двух районах Уфы 3 мая отключат воду

ОБЩЕСТВО

В двух районах Уфы 3 мая отключат воду Фото: Ксения Калинина

В двух районах Уфы 3 мая отключат воду Фото: Ксения Калинина

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Предприятие «Уфаводоканал» из-за проведения ремонтных работ 3 мая запланировало отключение холодной воды в двух районах башкирской столицы.

Завтра в Октябрьском районе с 10.30 до 22.30 будет отключена холодная вода на проспекте Октября, 56, 56/1, 56/2, 60, 60/1, 60/2, 62, 62/1, 62/2, 64, 64/1, 66, 66а, 66/2, 68, 68/1, ул. Комсомольская, 133/1.

В Калининском районе с 11 до 14 часов холодную воду отключат на ул. Семашко, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; ул. Высоковольтная, 2в, 9, 9а, сообщили на предприятии.

Теги: Уфаводоканал,отключение воды
 
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