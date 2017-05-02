Автолюбители Башкирии по специальному номеру могут сообщить о неправомерных действиях сотрудников ГИБДД Фото: автор Автолюбители Башкирии по специальному номеру могут сообщить о неправомерных действиях сотрудников ГИБДД Фото: автор

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Процесс дорожного движения предусматривает различные методы контроля со стороны Госавтоинспекции. По нормативно-правовым актам, ведомство может осуществлять и скрытый контроль. По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, в Башкортостане практикуется такой метод.

«В нем участвуют служебные автомобили, не имеющие специальных опознавательных цветографических знаков. Мы можем зафиксировать, как злостные нарушители демонстрируют свое естественное поведение на проезжей части», — отметили в ведомстве.

За смену каждый наряд ДПС проверяется не менее двух раз — за их работой ведется постоянный контроль. По обращениям и жалобам граждан просматриваются записи с видеорегистраторов. Большинство признаются необоснованными, так как часто нарушители пытаются избежать наказания за совершенные ими же правонарушения.

О неправомерных действиях сотрудников ГИБДД, в том числе об экипажах, несущих службу скрытно на патрульных автомобилях, можно сообщать в УГИБДД МВД по РБ по телефону: (347) 235-84-02, с приложением фотографий и видеоматериалов.