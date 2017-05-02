Знамя 112-й Башкирской кавалерийской дивизии стало символом автопробега ко Дню Победы Фото: Олег Яровиков Знамя 112-й Башкирской кавалерийской дивизии стало символом автопробега ко Дню Победы Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Знамя 112-й Башкирской кавалерийской дивизии стало символом автопробега, который посвящен 75-й годовщине образования Башкавдивизии и 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественная передача копии знамени (подлинное знамя хранится в фондах музея Вооруженных Сил России) состоялась в парке Победы в Уфе. Организаторы памятной акции — исполком Всемирного курултая башкир и татарский культурный центр «Якташтар» Ростовской области. В автопробеге участвуют представители Всемирного курултая башкир и средств массовой информации Башкортостана.

В передаче копии знамени приняли участие военный комиссар республики Игорь Харченко, группа 29-го отряда специального назначения ПГО ВВ МВД России им. генерал-майора М. Шаймуратова, Башкирский республиканский совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, военно-исторический клуб «1-й Башкирский конный полк — Любизар-Северные амуры», сообщили организаторы.

Автопробег пройдет по маршруту прославленной 112-й Башкирской (16-й Черниговской гвардейской) кавалерийской дивизии. Старт дан 30 апреля в Уфе у памятника воинам 112-й Башкирской кавалерийской дивизии в одноименном сквере в микрорайоне Дема, откуда в марте 1942 года боевое соединение отправилось на фронт. Автопробег пройдет по маршруту Уфа — Самара — Волгоград — станица Обливская — Морозовск — Белая Калитва — хутор Красновка Ростовской области.

Каждый пункт, указанный в автопробеге, — земля, пропитанная кровью наших земляков. Станица Обливская была освобождена ценою жизней тысячи воинов. В некоторых полках оставалось до 100 кавалеристов. За освобождение города Морозовска дивизия получила благодарность Верховного главнокомандующего И.В. Сталина. Рядом с Белой Калитвой находится поселок Атаевка, названный в честь Героя Советского Союза, командира башкирского эскадрона Аннаклыча Атаева. Также в Белой Калитве одна из улиц названа в честь командира дивизии Минигали Шаймуратова.

Завершится автопробег 4 мая на мемориале 13 Героев Советского Союза в Тарасовском районе Ростовской области, где похоронены Герои Советского Союза Зубай Утягулов и Тимеряй Кубакаев.