Представители Башкирии на международной конференции в Москве поделились педагогическим опытом Фото: Екатерина Савельева, Екатерина Черкасова







Представители Башкирии на международной конференции в Москве поделились педагогическим опытом Фото: Екатерина Савельева, Екатерина Черкасова

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Москве кафедрой теории и практики начального образования Московского педагогического государственного университета проведена международная научно-практическая конференция «Педагогика начального образования: традиции и инновации». На конференции рассматривались вопросы подготовки учителей начальных классов в условиях введения профессиональных стандартов, проблемы духовно-нравственного воспитания младших школьников. Участники конференции рассмотрели современные технологии обучения, воспитания и оценки практической работы с младшими школьниками и студентами, социально-педагогическую деятельность в подготовке бакалавров, практической работы учителя и социального педагога. Оргкомитет конференции возглавила доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой теории и практики начального образования МПГУ Елена Землянская. Приветственным словом конференцию открыла проректор МПГУ Людмила Трубина.

С докладом «Инновационная площадка как средство формирования личности младшего школьника» на конференции выступили профессор кафедры теорий и методик начального образования Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы Венера Янгирова и доцент кафедры теорий и методик начального образования БГПУ Екатерина Савельева. В докладе был обобщен передовой опыт работы кафедры теорий и методик начального образования БГПУ им. М. Акмуллы на базе инновационных площадок в общеобразовательных школах Башкортостана — средней общеобразовательной школы села Красная Горка Нуримановского района, гимназии № 64 города Уфы, Башкирской гимназии-интерната города Белебея. Силами ведущих преподавателей кафедры реализуются две инновационные программы: «Индивидуальное развитие младшего школьника» (село Красная Горка) и «Развитие творческой активности младшего школьника в условиях поликультурной среды» (г. Уфа, г. Белебей). Доклад вызвал большой интерес у участников конференции и преподавательского состава.

Конференция завершилась обсуждением вопросов на круглом столе и вручением сертификатов, сообщила участник конференции Екатерина Савельева.