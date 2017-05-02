Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.98

EUR 62.04

2 мая Вторник

Уфа   °

Уровень реки Белой в Уфе достиг семи метров

ОБЩЕСТВО

Фото:

Фото:

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Вода в реках Уфы продолжает прибывать. По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень Белой в районе Монумента Дружбы вырос до 702 сантиметров (+17 см за сутки). Река Уфа поднялась на 10 сантиметров — до 671. Уровень реки Демы у деревни Бочкарево составляет 560 сантиметров (+9 см).

Напомним, по прогнозам Башгидромета, составленным в начале весны, Белая в этом году может подняться до 750-850 см, Уфа — до 760-860 см, Дема — до 600-700 см. Все уровни даны относительно нуля гидропоста.

Посмотреть, как изменились уровни рек за последние три недели, можно в разделе «Половодье».

Как республика готовилась к большой воде, как измеряются уровни рек, кто попадает в зону затопления, а также прогнозы на половодье-2017 и комментарии экспертов читайте в специальном проекте ИА «Башинформ».

Теги: половодье,паводок
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть