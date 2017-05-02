Уровень реки Белой в Уфе достиг семи метров

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УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Вода в реках Уфы продолжает прибывать. По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень Белой в районе Монумента Дружбы вырос до 702 сантиметров (+17 см за сутки). Река Уфа поднялась на 10 сантиметров — до 671. Уровень реки Демы у деревни Бочкарево составляет 560 сантиметров (+9 см).

Напомним, по прогнозам Башгидромета, составленным в начале весны, Белая в этом году может подняться до 750-850 см, Уфа — до 760-860 см, Дема — до 600-700 см. Все уровни даны относительно нуля гидропоста.

Посмотреть, как изменились уровни рек за последние три недели, можно в разделе «Половодье».

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