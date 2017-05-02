Артистки ансамбля народного танца «Кружева» из Башкирии покорили Китай

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УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Народный ансамбль народного танца «Кружева» Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы находится в г. Тяньцзинь (Китай). На международном фестивале коллектив из Уфы представляет многонациональную программу: башкирские, русские, татарский, казахский и китайский танцы. Зрители с восторгом принимают башкирских красавиц. В течение фестивальных дней «Кружева» делят сцену с ансамблем из Словакии.

«Кружева» не только дарят красоту на сцене, но еще и познают страну, прикасаясь к ее истории. За столь небольшой период ансамбль уже успел побывать на Великой Китайской стене, осмотреть Тяньцзинь — большой и красивый город с развитой инфраструктурой и небоскребами. Мы узнаем культуру Поднебесной и знакомим китайский народ с традициями Башкортостана, — рассказывает руководитель ансамбля, заслуженная артистка Башкортостана Ольга Андреева. — Мы благодарны ректору БГПУ Р.М. Асадуллину, который подарил возможность познакомиться с другим миром, страной Востока — Китаем».

В марте ансамбль «Кружева» представлял искусство Башкортостана на международном праздновании Навруза в Казахстане.