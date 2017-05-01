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Владимир Путин назначил нового министра внутренних дел Башкирии

ПОЛИТИКА

Владимир Путин назначил нового министра внутренних дел Башкирии Фото: сайт МВД РФ

Владимир Путин назначил нового министра внутренних дел Башкирии Фото: сайт МВД РФ

УФА, 1 май 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Президент России назначил генерал-майора полиции Романа Деева министром внутренних дел по Республике Башкортостан, освободив его от занимаемой должности. Указ о назначении Владимир Путин подписал сегодня, 1 мая. Этим же документом глава государства назначил полковника полиции Андрея Демидова заместителем министра внутренних дел республики — начальником полиции.

Справка. Роман Викторович Деев родился 8 сентября 1966 года в городе Тамбове. В органах внутренних дел с 1983 года. В 1987 году окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР, специальность — правоведение. С 2001 года занимал должность заместителя начальника УВД по Тамбовской области — начальник штаба. В июне 2011 года приказом министра внутренних дел Российской Федерации назначен на должность заместителя начальника УМВД России по Тамбовской области. Указом Президента Российской Федерации №1325 от 30 сентября 2012 года назначен начальником УМВД России по Забайкальскому краю. Награжден государственными и ведомственными наградами.

Теги: МВД по РБ,назначения
 
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