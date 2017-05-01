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Кирилл Капризов ушел из «Салавата Юлаева» в ЦСКА

СПОРТ

Кирилл Капризов ушел из «Салавата Юлаева» в ЦСКА Фото: Дмитрий Слезин

Кирилл Капризов ушел из «Салавата Юлаева» в ЦСКА Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 1 май 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Кирилл Капризов стал игроком хоккейного клуба ЦСКА. Как сообщает пресс-служба армейского клуба, уфимцы получили за молодого форварда денежную компенсацию.

Последнее время после чемпионата КХЛ Капризов восстанавливался по индивидуальной программе. На завершившемся накануне «Кубке АЛРОСА» в Санкт-Петербурге Кирилл забросил несколько шайб и отдавал результативные передачи. Ныне Капризов является кандидатом в сборную России, которая скоро стартует на чемпионате мира во Франции и Германии.

Капризов в минувшем сезоне провел за «Салават Юлаев» 49 встреч в регулярном чемпионате, набрав в них 42 (20+22) очка, и пять матчей в плей-офф, в которых забросил три шайбы.

Теги: хоккей,КХЛ
 
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