В Уфе опубликован график комплексной уборки дворов на 4 марта Фото: Олег Яровиков В Уфе опубликован график комплексной уборки дворов на 4 марта Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Администрация Уфы опубликовала график комплексной уборки дворов с применением спецтехники на 4 марта.

В Советском районе очистка снега с применением спецтехники пройдет на проспекте Октября, 52; ул. Братьев Кадомцевых, 5, 8,10.

В Октябрьском районе очистят дворы от снега на ул. М. Жукова, 2/1, 2/2, 5/1; ул. М. Рыльского, 3, 5, 7, 12; ул. Ю. Гагарина, 10/2, 70; проспекте Октября, 122/2, 122/3, 122/4, 124, 134, 134/1, 134/2; ул. Менделеева, 211.

В Калининском районе работы по уборке снега во дворах проведут по следующим адресам: ул. Черниковская, 43; ул. Первомайская, 62, 64; ул. Интернациональная, 147, 149; ул. Кольцевая, 168, 168/1; ул. Стадионная, 7; ул. Глинки, 7; ул. Сельская Богородская, 29; ул. Ферина, 24; ул. Архитектурная, 2, 4.

В Кировском районе очистка дворов от снега состоится на ул. Менделеева, 5/1; ул. Дуванская, 9.

В остальных районах — Демском, Ленинском и Орджоникидзевском — работы по очистке дворовых территорий от снега продолжаются, но уже не в формате графика, а по заявкам и в тех дворах, где это необходимо.

Как подчеркнули в администрации Уфы, работы по расчистке от снега дворовых территорий многоквартирных домов и кровель жилых домов входят в перечень работ по содержанию МКД и являются обязанностью управляющих компаний и ТСЖ. Независимо от формы управления, жильцы вправе требовать выполнения этих работ от лиц или компании, занимающихся обслуживанием общедомового имущества.

В случае, если дом находится на обслуживании УЖХ районов Уфы, необходимо обратиться в центральную диспетчерскую службу городского Управления жилищного хозяйства по телефону: (347) 235-48-00.