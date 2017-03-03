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3 марта Пятница

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В Уфе представители субъектов РФ проведут совещание по вопросам ветеринарии

ОБЩЕСТВО

В Уфе представители субъектов РФ проведут совещание по вопросам ветеринарии Фото: Олег Яровиков

В Уфе представители субъектов РФ проведут совещание по вопросам ветеринарии Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 мар 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфе 19 апреля состоится Всероссийское совещание руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере ветеринарии. Оно пройдет в рамках проводимого с 19 по 21 апреля в уфимском Конгресс-холле VII Международного ветеринарного Конгресса.

Конгресс по праву считается центральным мероприятием в сфере ветеринарии на всем пространстве Евразийского Экономического Союза. Высокий статус конгресса обусловлен активной государственной поддержкой и участием Министерства сельского хозяйства РФ и Россельхознадзора, главных государственных ветеринарных инспекторов зарубежных стран и СНГ. На конгресс приглашены иностранные и отечественные докладчики, среди которых ученые и представители административных органов ветеринарии свыше 20 государств.

Для журналистов предполагается проведение пресс-конференции, спикерами которой станут заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана Ирек Мухаметдинов, начальник республиканского Управления ветеринарии — главный государственный ветеринарный инспектор РБ Вакил Буранбаев, исполнительный директор Российской ветеринарной ассоциации Сергей Лахтюхов.

Решение о проведении в Уфе VII Международного ветеринарного конгресса «Единый мир — единое здоровье» было принято в апреле 2016 года на аналогичном конгрессе в Сочи. Агропромышленный сектор Башкортостана, имеющий большой потенциал для развития, его инвестиционная привлекательность, а также эпизоотическое благополучие сыграли ключевую роль при выборе республики в качестве места проведения конгресса ветеринаров.

Более подробная информация — на сайте конгресса.

Теги: ветеринария,конгресс
 
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