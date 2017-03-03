В Уфу на «Феринские чтения» съехались юные исследователи из Башкирии и России

УФА, 3 мар 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В уфимском лицее №60 сегодня, 3 марта, проходят «Феринские чтения», в которых участвуют порядка 250 юных исследователей (школьники и студенты), представляющих учебные заведения Башкортостана и регионов России.

В программе — пленарное заседание, в ходе которого наградят победителей Всероссийского интеллектуального онлайн-конкурса «Я — лицеист». Пройдут заседания секций «М.А. Ферин и история ПАО «УМПО», «Семейная история», «Актуальные проблемы точных и технических наук», «Природа и человек», «Городская среда», «Проблемы гуманитарного познания», «Сила слова», «Основы финансовой грамотности». Для учителей организуют научно-методический семинар «Актуальные проблемы методики преподавания и организации внеклассной деятельности обучающихся».

В 11.30 стартуют соревнования по робототехнике «Битва роботов». Завершится мероприятие награждением авторов лучших докладов (начало в 17 часов). На протяжении дня будет работать выставка научно-технического творчества обучающихся лицея.

Традиционные «Феринские чтения» проходят при поддержке ПАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение», Башкортостанского регионального отделения Союза машиностроителей России и «Научно-информационно-методического центра».

Главные цели конференции — привлечение подрастающего поколения к исследовательской деятельности, поощрение профессионального становления старшеклассников, укрепление связей между школами, промышленными предприятиями и высшими учебными заведениями, формирование инженерного мышления. В этом году «Феринские чтения» посвящены 65-летнему юбилею Калининского района, сообщили в Управлении образования Уфы.