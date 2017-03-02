В Уфе пройдет межвузовский кадровый форум с участием работодателей Башкирии и России

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе пройдет III межвузовский кадровый форум с участием работодателей Башкортостана и России. Мероприятие состоится в пятницу, 3 марта, в рамках молодежного образовательного фестиваля и XVII специализированной выставки «Образование. Наука. Карьера. Спорт».

Форум призван оказать содействие в организации практик, стажировок, трудоустройстве студентов и выпускников вузов и колледжей республики; предприятиям и организациям помочь в поиске квалифицированных специалистов, наборе сотрудников на открытые вакансии. Цель организаторов этого актуального мероприятия — развитие социального партнерства между вузами и бизнес-сообществом.

На форуме ждут студентов и выпускников вузов и ссузов. Для них также подготовлена интересная информация и программа. В том числе, ярмарка вакансий рабочих мест от 100 работодателей России в следующих сферах экономической деятельности: нефтегазовая промышленность, машиностроение, химическая промышленность, пищевая и перерабатывающая промышленность, легкая и текстильная промышленность, обрабатывающие производства, предприятия агропромышленного комплекса, экология, строительство, страхование, аудит и банковские услуги, туристический и ресторанный бизнес, сфера бытовых услуг, торговля, сервис телекоммуникационных систем, дизайн среды и интерьера, образовательные услуги.

Также студенты и будущие выпускники вузов и колледжей смогут принять участие в мастер-классах от кадровых агентств и руководителей кадровых служб предприятий, в викторине от работодателей.

Место проведения: ВДНХ-ЭКСПО, адрес: Менделеева,158. Форум продлится с 10 до 13 часов.

Организаторы мероприятия — Совет ректоров вузов РБ и ООО «Башкирская выставочная компания» при официальной поддержке Правительства РБ, Торгово-промышленной палаты РБ и Центра содействия занятости молодежи» при администрации Уфы.