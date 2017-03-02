Детская медицинская сестра из Уфы стала победителем всероссийского конкурса
УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.
Участковая медицинская сестра III педиатрического отделения детской поликлиники №4 Уфы Наталья Белякова признана победителем всероссийского конкурса «Детская медицинская сестра 2016 года». Подведение итогов и награждение победителей состоялось в Москве в рамках XVIII Съезда педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии» с международным участием, посвященного 90-летию профессиональной ассоциации детских врачей страны, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
В 1994 году Наталья Белякова окончила Уфимское медицинское училище №2 по специальности медицинская сестра общего профиля. Уже более 20 лет она работает в детской поликлинике №4. За свою отзывчивость и чуткое отношение к маленьким пациентам пользуется уважением родителей и всего персонала. Является наставником молодых специалистов, передавая им свой многолетний опыт. В 2009 году стала призером городского конкурса «Лучшая медсестра».