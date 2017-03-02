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2 марта Четверг

Уфа   °

В Уфе коммунальщики расчистили засыпанные снегом дворы

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Уфе коммунальщики расчистили засыпанные снегом дворы

Фото: администрация Уфы

В Уфе коммунальщики расчистили засыпанные снегом дворы

Фото: администрация Уфы

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе в микрорайоне «Южный» коммунальщики расчистили проезды во дворах девятиэтажек №№17 и 19 по улице Загира Исмагилова. Восемь рабочих не смогли бы справиться с уплотненным снегом без техники. На помощь им выделили три трактора, в соответствии с графиком уборки, сообщили в управляющий компании, отметив, что в указанных дворах работает один из самых добросовестных дворников города Салих Абдуллин.

Теги: благоустройство,дворы,снег
 
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