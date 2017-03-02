В Уфе коммунальщики расчистили засыпанные снегом дворыФото: администрация Уфы
В Уфе коммунальщики расчистили засыпанные снегом дворы
В Уфе коммунальщики расчистили засыпанные снегом дворыФото: администрация Уфы
УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе в микрорайоне «Южный» коммунальщики расчистили проезды во дворах девятиэтажек №№17 и 19 по улице Загира Исмагилова. Восемь рабочих не смогли бы справиться с уплотненным снегом без техники. На помощь им выделили три трактора, в соответствии с графиком уборки, сообщили в управляющий компании, отметив, что в указанных дворах работает один из самых добросовестных дворников города Салих Абдуллин.