В уфимском микрорайоне Сипайлово коммунальщики расчистили ливневки Фото: администрация Уфы
В уфимском микрорайоне Сипайлово коммунальщики расчистили ливневки
В уфимском микрорайоне Сипайлово коммунальщики расчистили ливневки Фото: администрация Уфы
УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В уфимском микрорайоне Сипайлово расчистили ливневую канализацию. «Предпринимаются меры для предотвращения накопления воды при таянии. На дорогах работают коммунальные службы совместно со Спецуправлением по ремонту и содержанию искусственных сооружений», — пояснили в администрации Октябрьского района. В частности, 2 марта обследованы и прочищены от снега и наледи решетки ливневой канализации на пересечении улиц Гагарина и Жукова. Работы будут продолжены, проинформировали в муниципалитете.