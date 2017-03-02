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2 марта Четверг

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В уфимском микрорайоне Сипайлово коммунальщики расчистили ливневки

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В уфимском микрорайоне Сипайлово коммунальщики расчистили ливневки Фото: администрация Уфы

В уфимском микрорайоне Сипайлово коммунальщики расчистили ливневки Фото: администрация Уфы

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В уфимском микрорайоне Сипайлово расчистили ливневую канализацию. «Предпринимаются меры для предотвращения накопления воды при таянии. На дорогах работают коммунальные службы совместно со Спецуправлением по ремонту и содержанию искусственных сооружений», — пояснили в администрации Октябрьского района. В частности, 2 марта обследованы и прочищены от снега и наледи решетки ливневой канализации на пересечении улиц Гагарина и Жукова. Работы будут продолжены, проинформировали в муниципалитете.

Теги: благоустройство,уборка снега,ливневая канализация
 
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