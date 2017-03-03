Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.40 ↑

EUR 61.51 ↑

3 марта Пятница

Уфа   °

В Уфе пройдет фестиваль традиционных мировых культур «В круге жизни»

ОБЩЕСТВО

Фото:

Фото:

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

8 марта в уфимском лайфстайл-центре «Башкирия» в шестой раз пройдет фестиваль традиционных мировых культур «В круге жизни». Мероприятие организует театр индейского танца «Говорящая вода».

Организаторы обещают, что фестиваль объединит историю и культуру всего земного шара, выраженную в традиционной музыке и танцах народов Севера, Востока и Запада.

Начало в 14.00, вход свободный.

Теги: фестиваль традиционных культур
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть