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В Уфе пройдет фестиваль традиционных мировых культур «В круге жизни»
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УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
8 марта в уфимском лайфстайл-центре «Башкирия» в шестой раз пройдет фестиваль традиционных мировых культур «В круге жизни». Мероприятие организует театр индейского танца «Говорящая вода».
Организаторы обещают, что фестиваль объединит историю и культуру всего земного шара, выраженную в традиционной музыке и танцах народов Севера, Востока и Запада.
Начало в 14.00, вход свободный.