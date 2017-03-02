Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.37 ↑

EUR 61.54 ↓

2 марта Четверг

Уфа   °

Полномочия главы Балтачевского района Башкортостана прекращены

ПОЛИТИКА

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Полномочия главы администрации Балтачевского района Башкортостана досрочно прекращены. Фирдинант Арсланов покинул свой пост сегодня, 2 марта, в связи с заявлением по собственному желанию. Решение принято на заседании Совета муниципального района.

Временное исполнение обязанностей главы муниципального района возложено на заместителя руководителя администрации по финансовым вопросам Альбирта Хамитова. Он будет выполнять функции главы района до вступления в должность лица, назначенного по результатам конкурса.

Теги: местная власть,досрочное прекращение полномочий
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть