В Башкирии проходит акция по взысканию долгов
УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В республике налоговая служба совместно с приставами проводит рейд по взысканию налоговых платежей с граждан-должников. Акция продлится до 10 марта. Как пояснили в УФНС по РБ, к должникам применят меры по изъятию денег и наложению ареста на имущество. Подлежащие аресту за долги автомобили будут эвакуированы на спецстоянку. После оценки арестованное имущество реализуется в счет погашения долга в бюджет. «Просим граждан вовремя исполнить свою обязанность, во избежание проблемных ситуаций», — обратились к гражданам в республиканском управлении налоговой службы.