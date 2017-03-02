Контрольно-счетная палата Башкирии отчиталась об итогах года Фото: Олег Яровиков Контрольно-счетная палата Башкирии отчиталась об итогах года Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ»/.

КСП РБ отчиталась об итогах деятельности в 2016 году. Как сообщил глава ведомства Рамиль Искужин, было проведено 134 контрольных проверок и экспертно-аналитических мероприятий в сфере здравоохранения, образования, культуры, агропромышленного комплекса, транспорта, муниципальных образований. Из них 50 проверок касались эффективного использования бюджетных средств.

«По результатам каждой проверки принимались все предусмотренные законодательством меры по защите имущественных интересов Республики Башкортостан. На постоянном контроле мы держали и держим вопрос надлежащего исполнения представлений КСП, полноты принятия необходимых мер. Вместе с тем некоторые виды нарушений и их последствия, например, закупки по завышенным ценам, продажа имущества по заниженной рыночной стоимости, неэффективное использование средств — практически не могут быть устранены. В таких случаях применение мер административной и дисциплинарной ответственности приобретает особое значение», — отметил председатель КСП.

По данным ведомства, за год к административной ответственности привлечено 69 должностных лиц, понесли наказание в виде дисциплинарной ответственности 105 должностных лиц, семеро освобождены от занимаемой должности. По материалам КСП РБ органы прокуратуры внесли 16 представлений об устранении нарушений законодательства, возбуждено 11 дел об административном правонарушении.