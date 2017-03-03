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3 марта Пятница

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В Уфе пройдет коллегия Минземимущества Башкортостана

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Уфе пройдет коллегия Минземимущества Башкортостана Фото: Олег Яровиков

В Уфе пройдет коллегия Минземимущества Башкортостана Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 мар 2017. /ИА «Башинформ»/.

З марта в Уфе пройдет заседание коллегии Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по итогам деятельности за 2016 год. Заседание состоится в 11.00 часов по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, 95, 4 этаж, сообщили в пресс-службе Минземимущества РБ.

Теги: коллегии,земельные и имущественные отношения
 
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